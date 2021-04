Can Yaman furioso con Diletta Leotta: “Lei lo ha usato”

Can Yaman sarebbe furioso con Diletta Leotta, che l'avrebbe lasciato al solo fine di ottenere visibilità.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio? Stando ai rumor in circolazione l’attore turco non avrebbe chiuso bene i suoi rapporti con la conduttrice che, a suo avviso, l’avrebbe sfruttato per ottenere ulteriore visibilità.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

Storia naufragata tra Diletta Leotta e Can Yaman? Al momento sulla questione i due diretti interessati hanno preferito non proferire parola, e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete, Diletta Leotta avrebbe già dimenticato Yaman: la conduttrice sarebbe stata infatti pizzicata in un hotel della Capitale in compagnia del vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Yaman invece sarebbe volato in Turchia, e da settimane non apparirebbe sui social (dove ha cancellato i suoi profili).

Can Yaman romperà il silenzio dopo la rottura?

Rintracciata dai microfoni di Striscia la Notizia, Diletta Leotta aveva smentito le notizie riguardanti la sua presunta rottura dall’attore e aveva affermato che lui si fosse cancellato dai social “per ragioni di business”. Per il momento la questione resta top secret e Yaman non appare sui social da circa 2 settimane. Per diverso tempo si è vociferato che i due stessero insieme unicamente per ottenere visibilità e che la relazione fosse stata costruita “a tavolino” unicamente per questa ragione.

Diletta Leotta ha smentito le voci in circolazione affermando che la relazione tra lei e l’attore sarebbe “vera”. La conduttrice ha anche risposto positivamente in merito alle sue presunte nozze con l’attore, che nei mesi scorsi le avrebbe fatto dono di un prezioso anello di fidanzamento. I due confermeranno finalmente le notizie in circolazione?

L’ultimo avvistamento della conduttrice e Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman sono apparsi insieme per l’ultima volta durante le vacanze di Pasqua. “Appassionati di cioccolato”, aveva scritto lei mostrandosi in compagnia dell’attore difronte ad un gigantesco uovo di Pasqua. A seguire i due non hanno più fornito loro notizie, e in tanti sui social sono curiosi di sapere cosa possa essere accaduto. Per Diletta Leotta quella con l’attore turco è stata la prima storia importante dopo la rottura da Daniele Scardina. I due erano stati insieme per quasi un anno e poi si erano detti addio improvvisamente e senza fornire spiegazioni.