Can Yaman furioso fuori dal ristorante: Diletta Leotta lo rimprovera

Can Yaman si è infuriato dopo aver visto un gruppo di giornalisti fuori dal ristorante in Turchia in cui stava cenando con la fidanzata Diletta Leotta.

Can Yaman si trova in vacanza in Turchia con la fidanzata Diletta Leotta, ma sarebbe andato su tutte le furie quando ha visto una schiera di reporte, fotografi e giornalisti fuori dal ristorante in cui la coppia stava cenando. Per evitare contatti con il gruppo di giornalisti, l’attore turco avrebbe accelerato il passo, strattonando la mano della fidanzata, che lo ha rimproverato.

Can Yaman furioso, troppo giornalisti fuori dal ristorante

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma l’attore turco si sarebbe infuriato non poco quando ha visto una schiera di giornalisti e reporter fuori dal ristorante in Turchia dove la coppia stava trascorrendo la serata.

Can Yaman non è mai stato molto disponobile con i media, soprattutto con i giornalisti, e per questo motivo, terminata in anticipo la cena, si sarebbe recato fuori dal ristorante, tenendo per mano la Leotta, ma mostrando segni visibili di rabbia e fastidio per la corposa presenza di giornalisti e fotografi fuori dal locale.

Can Yaman furioso, Diletta Leotta lo rimprovera fuori dal ristorante

Come racconta 361 Magazine, sempre sul pezzo, l’attore turco, dopo aver visto i reporter, avrebbe chiesto al ristorante di mandarli via, ma invano.

A quel punto, su tutte le furie, Can Yaman avrebbe preso per mano la Leotta, strattonandola un po’, e invitandola ad accelerare il passo per uscire dal ristorante, eviatndo il contatto diretto con le telecamere.

La Leotta però avrebbe reagito con un sorriso imbarazzato, non aspettandosi di fatto una reazione così infastidita del fidanzato.

In seguito lo avrebbe ripreso, invitandolo a darsi una calmata, e magari rispondendo in tutta tranquillità a qualche domanda, ma l’attore avrebbe ignorato la richiesta della fidanzata, tirando dritto a testa bassa.

Can Yaman fuorioso fuori dal ristorante, il difficile rapporto coi media

Can Yaman è avvezzo a questo genere di reazioni nei confronti dei giornalisti, e anche prima della love story con la Leotta, il suo carattere impulsivo e burbero non gli ha permesso di stringere un bel rapporto con i giornalisti e con i fan.

Come ha dichiarato spesso anche lui, non sopporta le intrusioni di estranei nella sua vita privata, ma sa benissimo che è il prezzo da pagare, dato il suo status di personaggio pubblico.

In questa situazione, al contrario, Diletta Leotta si trova quasi a suo “agio”, perché è consapevole del suo ruolo sociale, e per questo motivo sta sempre al gioco, mentre il fidanzato no.