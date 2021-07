Can Yaman furioso strattona Diletta Leotta? La verità in un video

Can Yaman ha strattonato la fidanzata Diletta Leotta a causa di un nugolo di paparazzi? La notizia sembra essere smentita da un video.

Diletta Leotta è finalmente volata in Turchia insieme a Can Yaman, con cui ha fatto visita ad alcuni dei suoi parenti e ha avuto modo di conoscere i suoi genitori. Sui social si è però sparsa la voce che l’attore si sia spazientito con i paparazzi, arrivando a strattonare la sua fidanzata.

Can Yaman strattona Diletta Leotta? Il video

All’uscita di un ristorante Can Yaman avrebbe strattonato la fidanzata Diletta Leotta nel tentativo di allontanarla da un nugolo di paparazzi pronti ad accoglierli all’esterno del locale. In realtà dalle immagini circolate in queste ore in rete si vede chiaramente che l’attore non “strattona” affatto la conduttrice e che i due camminano mano nella mano. Mentre lui sembra evidentemente infastidito dall’insistenza dei paparazzi la conduttrice gli cammina affianco sorridendo, visibilmente a disagio visto che non capirebbe una sola parola dei paparazzi.

A causa delle insistente dei giornalisti nel video si vede inciampare il padre di Can Yaman, rimasto al fianco della coppia durante tutta la scena.

Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia

Dopo il lungo periodo di chiusure dovute all’emergenza Coronavirus Can Yaman e Diletta Leotta hanno potuto finalmente raggiungere i familiari dell’attore in Turchia, dove sono avvenute le presentazioni ufficiali in vista del loro chiacchieratissimo matrimonio. La coppia per il momento non ha ancora confermato la data dei fiori d’arancio, ma hanno dichiarato entrambi che il matrimonio “si farà”.

Diletta Leotta ha conosciuto anche la madre di Can Yaman, che sui social ha scritto un tenero post dedicato alla giovane coppia. “Mio figlio e mia figlia”, ha scritto la donna.

Can Yaman e Diletta Leotta: la vita privata

Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto all’inizio del 2021 e i due hanno affermato che la loro storia sarebbe diventata importante in breve tempo. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia in tanti si chiedono se i due molto presto convoleranno davvero a nozze o costruiranno insieme una famiglia. Per il momento sembra che la madre della conduttrice abbia accompagnato il celebre attore turco a Roma alla ricerca di un appartamento che potesse fare al caso suo. Sui social in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di sapere come andranno a finire le cose tra i due personaggi famosi.