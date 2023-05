Can Yaman ospite di un evento a Milano: ecco come ottenere il pass

Can Yaman ospite di un evento a Milano: ecco come ottenere il pass

I fan di Can Yaman sono in trepidante attesa: l’attore turco sarà in Italia, precisamente a Milano, per partecipare ad un evento. Tutti possono partecipare, vediamo come.

Can Yaman ospite di un evento a Milano

Can Yaman ha deciso di sospendere il Break the Wall Tour, iniziato lo scorso 9 marzo, per partecipare ad un evento a Milano. L’attore turco, amatissimo in Italia, sarà nel capoluogo lombardo sabato 27 maggio. I fan potranno incontrarlo presso la libreria Mondadori al Duomo, dove presenterà il suo nuovo libro intitolato Sembra strano anche a me.

Can Yaman a Milano il 27 maggio: come partecipare?

L’evento di Milano con Can Yaman è stato annunciato sui social e ha colto di sorpresa i fan. L’attore turco sarà nella libreria Mondadori di Piazza Duomo, angolo con via Mazzini, a partire dalle ore 16:00 del 27 maggio. Partecipare all’incontro è semplicissimo: basta acquistare una copia del libro Sembra strano anche a me.

Con l’acquisto del libro si può incontrare Can Yaman

Dopo l’acquisto del libro, i fan riceveranno un pass esclusivo per partecipare all’evento di sabato 27 maggio alla Mondadori di Milano. Non solo, in omaggio avranno anche un campioncino del profumo Mania e una foto personale a Can Yaman. E’ bene sottolineare che i pass saranno distribuiti solo “fino ad esaurimento scorte“.