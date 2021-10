Can Yaman, svelata l’identità della nuova fiamma: di chi si tratta

Archiviata la sua storia con Diletta Leotta, Can Yaman avrebbe trovato la serenità accanto ad un nuovo amore.

Dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, Can Yaman si sarebbe riconsolato tra le braccia della sua nuova fiamma.

Can Yaman: la nuova fiamma

Archiviata la liaison con Diletta Leotta (con cui sembra che avesse già progettato di convolare a nozze) Can Yaman avrebbe una nuova fiamma: la dolce metà dell’attore turco si chiamerebbe Maria e sarebbe una ragazza di origine Campana.

Al momento l’attore non ha confermato né smentito le voci in circolazione e in tanti tra i fan speravano di vederlo di nuovo al fianco della conduttrice Siciliana, con cui la liaison si è conclusa in un nulla di fatto e senza spiegazioni.

Can Yaman e Diletta Leotta: la relazione

Durante i primi mesi del 2020 Can Yaman e Diletta Leotta erano usciti allo scoperto ufficializzando la loro liaison. Pochi mesi più tardi i due avevano persino annunciato che si sarebbero sposati (senza precisare la data) e a seguire la conduttrice di Dazn si era recata in Turchia, dove erano avvenute le presentazioni ufficiali tra lei e i genitori dell’attore turco.

Tutto sembrava procedere liscio come l’olio fino a quando i due, durante le vacanze estive, hanno smesso di mostrarsi insieme e i fan hanno iniziato a intuire che qualcosa tra i due si fosse rotto. La coppia ha sempre vissuto l’amore con il massimo riserbo e nessuno dei due ha voluto svelare pubblicamente i motivi che li avrebbero condotti a dirsi addio.

Can Yaman e Diletta Leotta: l’opinione pubblica

Da mesi le malelingue ipotizzano che la liaison tra l’attore turco e la conduttrice siciliana fosse una mera operazione commerciale. I due hanno più volte smentito le voci di questo tipo ma hanno sempre preferito vivere la loro relazione stando lontani da occhi indiscreti. Non è chiaro perché Can Yaman non abbia rotto il silenzio dopo il suo addio alla conduttrice, di cui sembrava essere più innamorato che mai.

In merito al suo rapporto con l’attore turco Diletta Leotta ha invece dichiarato: “Non è un momento facile, come può capitare a tutte le coppie.

Non so in futuro cosa succederà. L’amore è imprevedibile e anche la vita è imprevedibile (…) Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine (…) Forse le cose sono andate troppo veloci”.