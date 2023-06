Canada: allerta per decine di milioni di persone a causa degli incendi

Ottawa, 7 giu. (Adnkronos) - Decine di milioni di persone in Nord America si sono svegliate con pericolosi livelli della qualità dell'aria a causa degli incendi divampati in tutto il Canada. Il fumo ha ricoperto vaste aree dell'Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione &egr...

Ottawa, 7 giu. (Adnkronos) – Decine di milioni di persone in Nord America si sono svegliate con pericolosi livelli della qualità dell'aria a causa degli incendi divampati in tutto il Canada. Il fumo ha ricoperto vaste aree dell'Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione è da ieri sospesa su gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Alcune città, tra cui Toronto e New York, hanno registrato per breve tempo la peggiore qualità dell'aria al mondo durante la notte.

Gran parte del fumo proviene dal Quebec, dove sono in atto 160 incendi. I funzionari canadesi affermano che il paese sta per affrontare la peggiore stagione di incendi mai registrata. Gli esperti hanno attribuito a una primavera più calda e secca del normale la causa degli incendi. Queste condizioni climatiche dovrebbero continuare per tutta l'estate.

Ieri l'Environment Canada ha emesso un allarme di massimo grado per la qualità dell'aria ad Ottawa, con un "rischio molto elevato" per la salute delle persone. A Toronto e nelle aree circostanti, la qualità dell'aria è stata invece classificata come "ad alto rischio".