Milano, 18 nov. (askanews) – Un ponte dell’autostrada di Coquihalla è crollato in Canada a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia più occidentale, la Columbia Britannica. Dichiarato lo stato d’emergenza a causa delle inondazioni in diverse città della zona. Migliaia di persone sono state evacuate, mentre lo stato centrale ha deciso l’invio dell’esercito per assistere nei soccorsi.