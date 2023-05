Incendi fuori controllo nelle foreste dell'Alberta, in Canada. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza.

Decine di incendi hanno perso il controllo nelle foreste dell’Alberta, in Canada, con 25 mila persone evacuate. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza provinciale.

Canada, decine di incendi nelle foreste: evacuate 25mila persone

Decine di incendi hanno perso il controllo nelle foreste dell’Alberta, in Canada. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza provinciale. Ci sono più di 25 mila persone che sono state costrette all’evacuazione e altri 5.200 residenti sono in stato di allerta. Il numero degli incendi continua ad aumentare a causa del caldo e della siccità. “Si tratta di una crisi senza precedenti” ha dichiarato la premier provinciale Danielle Smith. Si parla di oltre 100 incendi boschivi, dei quali 36 sono stati considerati fuori controllo. Le autorità hanno chiesto a migliaia di persone di essere pronte a partire in qualsiasi momento.

Incendi in Canada: le cause

La causa degli incendi boschivi è da collegarsi “a una primavera calda e secca e con tanta legna da ardere, bastano poche scintille per iniziare davvero spaventosi incendi“. Circa 122 mila ettari sono bruciati e 20 località sono state evacuate, ha aggiunto Smith. Lo stato di emergenza conferisce al governo provinciale “maggiori poteri per rispondere a situazioni estreme“. “Voglio assicurare a tutti che la nostra provincia ha gli strumenti giusti, la tecnologia giusta e le risorse giuste per affrontare questa sfida, e che ogni persona riceverà il supporto di cui ha bisogno” ha concluso Smith.