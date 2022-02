Canada, dichiarato lo stato di emergenza a Ottawa per le proteste dei no vax

Canada, stato di emergenza a Ottawa. Le proteste dei no vax infiammano la città, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza.

Canada, stato di emergenza a Ottawa per le proteste dei no vax. Il sindaco Jim Watson ha proclamato l’attivazione del provvedimento dopo che il centro città è rimasto bloccato per giorni a causa di una manifestazione.

Il Canada è paralizzato dalle proteste no vax. Sono giorni che si svolge al Ottawa il “Freedom Convoy”, manifestazione di camionisti contro le restrizioni anti Covid introdotte dal Governo per cercare di limitare i contagi.

Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha proclamato lo stato di emergenza chiedendo aiuto al governo centrale e ad altre giurisdizioni. In questo modo si potranno acquistare beni di prima necessità e utili per chi lavora in prima linea.

I cittadini di Ottawa sono esausti, da settimane le manifestazioni no vax infiammano la città e, con l’arrivo dei camionisti, si sentono solo gran colpi di clacson. Il traffico è completamente congestionato, la Polizia locale non è ancora riuscita a gestire quello che definiscono un assedio.

Li chiamano i “camion della libertà”, questi sono i nuovi protagonisti del Freedom Convoy sostenuto da molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l’ex presidente Donald Trump.

Questi ha inoltre definito Justin Trudeau, primo ministro canadese, un “pazzo di estrema sinistra che ha distrutto il Canada con folli mandati anti Covid”.