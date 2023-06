Circa 160 incendi sono attualmente in corso nella regione canadese del Quebéc: le conseguenze negative sull’aria coinvogono non solo il Canada, ma anche tante città degli Stati Uniti come New York. I video in cui si mostra la scarsa qualità dell’aria, diventata colorata, diventano virali.

USA e Canada: gli incendi in Quebébec hanno reso l’aria arancione

Il fumo arriva dal Quebéc e investe tantissime città canadesi e del Nord degli Stati Uniti. In giro per le strade l’aria è diventata arancione o grigia, come dimostrano tantissimi video che stanno diventando virali sui social nelle ultime ore. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha emesso allerte sulla qualità dell’aria in diversi stati statunitensi: New England, Illinois, Wisconsin, Connecticut e Minnesota sono quelli attualmente a rischio.

Ad Ottawa rischio elevato: si consiglia di restare in casa

Ma la situazione è ancor più grave in Canada: secondo il governo, la qualità dell’aria ad Ottawa comporta attualmente un “Rischio molto elevato“. Le autorità hanno comunicato alla popolazione della capitale canadese che per le prossime ore è sconsigliato uscire di casa.