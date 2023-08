Canada, gli incendi minacciano Yellowknife, ordinata evacuazione

Yellowknife, 17 ago. (askanews) – Ai residenti di Yellowknife in Canada è stato ordinato di lasciare la città entro mezzogiorno di venerdì con l’avvicinarsi degli incendi, che potrebbero raggiungere la periferia della città entro il fine settimana. Il fumo pesante nelle vicinanze riempie il cielo e mercoledì sera i funzionari territoriali hanno annunciato un ordine di evacuazione in tutta la città. Si tratta di uno dei peggiori incendi della storia del Canada con decine di focolai in tutto il Paese.

Alcuni degli oltre 20 mila residenti avevano già scelto di lasciare Yellowknife in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza. Sebbene la città non sia in pericolo immediato, il ministro dell’Ambiente Shane Thompson ha affermato che un “approccio graduale” all’evacuazione consentirà ai cittadini di uscire in sicurezza in auto o in aereo.

L’ordine di evacuazione dice che i residenti dovrebbero andarsene “in base al rischio”. Le persone che vivono lungo Ingraham Trail, a Dettah, e il Kam Lake, Grace Lake e il quartiere degli affari di Engle a Yellowknife sono considerate a più alto rischio e sono invitate ad andarsene il prima possibile. Gli altri residenti di Yellowknife e Ndilo dovrebbero partire entro mezzogiorno di venerdì.