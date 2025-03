Canada, la dura replica del primo ministro Carney: "Mai con gli Usa"

Ottawa, 15 mar. (askanews) – Il nuovo primo ministro canadese Mark Carney ha promesso venerdì 14 marzo, al momento del suo insediamento, che il Paese “non sarà mai” assorbito dagli Stati Uniti, respingendo le minacce di annessione del presidente Donald Trump, che hanno scatenato una storica crisi tra i due Paesi vicini.

“Non faremo mai, mai, in nessuna forma o modo, parte degli Stati Uniti. L’America non è il Canada”.

“Non credo che abbiamo bisogno… Non credo che abbiamo bisogno di sentirlo da… Siamo padroni a casa nostra (in francese: Nous sommes ma tres chez nous) Siamo padroni a casa nostra. Siamo in carica”.

“E quello che vedrete da questo governo è di focalizzarsi sul costruire qui a casa, sul costruire con diversi partner all’estero. E questo rafforzerà il messaggio. Va bene, lo stiamo facendo per le nostre ragioni, per essere chiari, per la nostra gente, per i lavori ben pagati. Ma alla fine la verità verrà fuori e anche gli americani capiranno. Grazie”.

“Io e il presidente Trump, tuttavia, abbiamo alcune esperienze in comune. Ho lavorato nel settore privato. Ho lavorato nel settore immobiliare. Ho fatto grandi transazioni. Ho collaborato con lui durante la sua prima presidenza al G20, al G7. Rispetto ciò che sta cercando di realizzare. E abbiamo costruito una base attraverso le interazioni che abbiamo avuto”.