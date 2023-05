Maxi rogo in Canada: 16mila evacuati

In Nuova Scozia, in Canada, è scoppiato un maxi rogo. Oltre 16mila persone sono state evacuate.

Sono più di 16mila le persone che sono state evacuate dopo un maxi incendio scoppiato in Nuova Scozia, nel Canada orientale. Tutte queste persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa delle fiamme che sono divampate e dell’incendio che è andato avanti senza sosta. Si tratta di uno dei tanti incendi che stanno letteralmente devastando il Paese.

L’incendio è ancora fuori controllo

L’incendio è ancora completamente fuori controllo nel nord della città ma non è più avanzato da quando, nella serata di domenica, è stato dichiarato lo stato di emergenza. I residenti delle periferie sono rimasti in allerta, pronti ad abbandonare le proprie abitazioni in qualsiasi momento. Al momento gli evacuati sono più di 16 mila. Sui canali televisivi e sui social network sono state mostrate le immagini di case, edifici e mezzi di trasporto in fiamme e completamente inceneriti.