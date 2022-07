Canada, Papa Francesco in carrozzina benedice il lago Sant’Anna

Roma, 27 lug. (askanews) – Papa Francesco si è recato al Lago Sant’Anna (Lac Ste Anne) in sedia a rotelle durante la sua visita in Canada.

Un lungo percorso accompagnato da leader indigeni del Canada, con in sottofondo il suono di tamburi e canti religiosi, durante cui ha salutato i presenti, baciato alcuni neonati fino ad arrivare sulle rive del lago dove ha benedetto l’acqua.

Il lago, a circa 80 chilometri a ovest di Edmonton, è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del Nord America.

Ogni anno, dalla fine del XIX secolo, migliaia di pellegrini provenienti soprattutto dal Canada e dagli Stati Uniti vengono a fare qui il bagno e a pregare nelle acque che, secondo i riti indigeni, sono curative.

Nell’omelia della messa celebrata con la comuità indigena canadese sul lago, il Pontefice ha detto: “Troppo spesso ci si lascia guidare dagli interessi di pochi che stanno bene. Occorre guardare di piu alle periferie e porsi in ascolto del grido degli ultimi; saper ascoltare il dolore di quanti, spesso in silenzio, nelle nostre citta affollate e spersonalizzate, gridano: ‘Non lasciateci soli!Se vogliamo prenderci cura e risanare la vita delle nostre comunità non possiamo che partire dai poveri, dai piu’ emarginati”.