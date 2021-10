In Canada, una turbina eolica è crollata su una strada di accesso al parco eolico di Kent Hills, a New Brunswick: sull’incidente è stata aperta un’inchiesta.

Canada, turbina eolica crollata a Kent Hills: “Causa dell’incidente sotto inchiesta”

In Canada, è stato segnalato il crollo improvviso di una turbina eolica che si è abbattuta su una delle strade che consentono di accedere al parco eolico Kent Hill, nel New Brunswick, bloccandola.

Secondo quanto riferito dalla TransAlta Corporation, la società con sede ad Alberta che possiede e gestisce il parco eolico di Kent Hills, nessuno è rimasto ferito nel momento in cui la turbina eolica è crollata sulla strada di accesso.

In merito alla vicenda, inoltre, si è espresso il portavoce della TransAlta Corporation, James Mottershead, che ha inviato una e-mail alla CBC News asserendo: “La causa dell’incidente è sotto inchiesta”.

Nell’annunciare che la causa dell’incidente sarà oggetto di un’inchiesta, la TransAlta Corporation ha anche comunicato che l’area che caratterizza l’impianto eolico è stata momentaneamente chiusa per consentire l’adeguato svolgimento delle indagini.

Canada, turbina eolica crollata a Kent Hills: il monito della TransAlta Corporation

Il parco eolico si trova a circa 55 km a sud-ovest di Moncton, vicino a Prosser Brook, ed è stato costruito su terreni della Corona.

Secondo il sito web della società, il parco eolico di Kent Hills è il più grande impianto eolico della provincia ed è composto da più di 50 turbine eoliche.

In seguito al crollo della turbina eolica, alcuni degli abitanti che risiedono in prossimità di Kent Hills hanno diffuso fotoche ritraggono l’oggetto mentre giace sbarrando la strada di accesso al parco.

In relazioni alle indicazioni fornite dal portavoce Mottershead, la società ha invitato i cittadini a non transitare nelle aree situate in prossimità del luogo dell’incidente, nelle sottostazioni, nelle strade di accesso e nei pressi delle altre turbine eoliche disseminate nel parco mentre l’indagine è in corso.

Canada, turbina eolica crollata a Kent Hills: la storia della TransAlta

Nell’e-mail inviata dal portavoce della TransAlta Corporation, infine, è stato precisato quanto segue: “Forniremo un aggiornamento una volta che il sito sarà ritenuto sicuro per l’accesso e potrà essere riaperto al pubblico”.

La zona che costeggia Kent Hills e le strade di accesso al parco eolico sono frequentemente utilizzate da motociclisti ATV e dirt bike.

Secondo il sito web di TransAlta, nessuno dei mulini a vento del parco eolico di Kent Hills ha più di 13 anni. La costruzione del parco è iniziata nel 2008 e si è conclusa un decennio dopo, nel 2018.

Per quanto riguarda TransAlta, invece, il sito della società riporta che l’azienda gestisce impianti simili in Alberta, Quebec, Ontario, così come negli Stati Uniti e in Australia.