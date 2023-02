Canale 5, a I Viaggi del Cuore la storia di Santa Maria Goretti

Roma, 10 feb. (askanews) – I viaggi del cuore sabato 11 febbraio ad un orario nuovo 09.30 su Canale5, andranno a Nettuno, poco lontano da Roma, per raccontare le vicende di una giovanissima ragazza e scoprire insieme la

figura di una grande Santa: Maria Goretti. Tante storie di vita e la presenza di Maria Grazia Cucinotta da sempre in prima linea per la difesa dei diritti delle donne.

Davide Banzato tratterà la sua storia legandola all’attualità perché i dati odierni sono allarmanti.

Oggi ci troviamo difronte a una vera emergenza, 3 donne su 4 ha subito violenza dal proprio partner o ex e nel tempo la situazione si è aggravata nonostante gli sforzi di tanti che operano in prima linea. Le vittime si sentono spesso sole e indifese. E non solo. A oggi, la violenza colpisce più di un miliardo di minori nel mondo. 1 bambino su 10 è vittima di molestie prima dei diciotto anni.

E sappiamo che le statistiche sono sempre al di sotto dei dati reali. 246 milioni di minori all’anno subiscono soprusi. I numeri relativi agli abusi online sono in tragico aumento. Nel Mondo ci sono circa 60 Guerre e 600 conflitti in atto, e in questi ambiti le violenze per le donne e i minori non sono solo all’ordine del giorno, ma anche cruente. In questo drammatico quadro la storia di questa santa ci può aprire un orizzonte di speranza.

Maria è “martire della purezza” perché era pura di cuore. Marietta, come la chiamavano in casa, ha incarnato questa purezza fino all’atroce morte, in una lunga agonia, dopo un tentato stupro e 14 pugnalate. La storia di questa giovane si svolge nei primissimi anni del ‘900, nelle campagne che occupavano

l’agro-pontino, una zona malarica e paludosa. È possibile perdonare? Come fare quando non ci si riesce? Ed è sempre giusto perdonare? Queste domande troveranno risposta in questo speciale viaggio del cuore.

Il tutto sempre con la

presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice della Comunità Internazionale di diritto Pontificio “Nuovi Orizzonti”, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di

attualità.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), Maria Amata Calò, Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti; Direttore della Fotografia Claudio Falanga. Nella sua durata di 50 minuti si

propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede.