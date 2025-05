Canale 5, i Viaggi del Cuore a San Marino

Roma, 30 mag. – La XIX edizione del programma I Viaggi del Cuore continua ogni sabato mattina alle 9.30 su Canale 5 con le nuove puntate visibili anche sul canale internazionale Mediaset Italia. Sabato 31 maggio 2025 alle 9:30 su Canale 5 I Viaggi del Cuore con Don Davide Banzato avrà come protagonista dell’episodio la Repubblica di San Marino, uno degli Stati più piccoli e antichi del mondo, che custodisce una lunga tradizione di libertà, indipendenza e fede.

Il viaggio, promosso dalla Repubblica di San Marino – Segreteria di Stato per il Turismo, ci condurrà lungo il Cammino del Santo Marino, partendo dal suggestivo panorama raggiunto con la storica funivia e attraversando le bellezze naturali e spirituali del territorio, da Acquaviva fino al Sacello del Santo, fino alla chiesa di San Pietro e alla Basilica del Santo Marino, con sosta per un pic-nic a base di prodotti tipici locali.

Tra i luoghi di maggiore intensità spirituale, verrà raccontato il Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone, animato dalla presenza delle clarisse, dove don Davide incontrerà S.E. Mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, per un confronto ricco di contenuti sul significato profondo della libertà evangelica.

Non mancheranno le tradizioni civili e culturali della Repubblica, con uno sguardo speciale alla storica celebrazione del 3 settembre, giorno della fondazione dello Stato, e al suggestivo Palio delle Balestre Grandi, testimonianza vivente dell’identità sammarinese.

Sarà anche un’occasione per ammirare i tesori artistici della città: dalle opere barocche del Guercino nella Chiesa di San Francesco alle esposizioni del Museo di Arte Contemporanea, fino al Museo della Numismatica, che racconta la storia della Repubblica attraverso francobolli e monete divenuti vere e proprie opere d’arte collezionabili.

Nel cuore istituzionale di San Marino, il Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà, sarà intervistato Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, che illustrerà il progetto “The Lovely Place”, volto a promuovere un turismo autentico e sostenibile.

Non mancherà un approfondimento sulla gastronomia locale, con un incontro con un pasticcere del territorio per scoprire i dolci tipici sammarinesi. Come sempre la trasmissione ospiterà anche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione con Edizioni San Paolo e ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. E non mancherà la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo. Un viaggio che unisce fede, cultura, arte e solidarietà, per riscoprire il valore autentico della libertà custodita nel cuore dell’Europa. I Viaggi del Cuore ha ricevuto recentemente due importanti riconoscimenti. Il 21 giugno 2024, il programma ha ottenuto il Premio Moige, consegnato a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. In seguito, il 15 marzo 2025, è stato assegnato il premio giornalistico “Premio Buone Notizie – Edizione speciale In Giubileo”.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Alberto Magnani e Andrea Pecci. Nella sua durata di 40 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.