Canale5, I Viaggi del Cuore alla scoperta di Medjugorje

Roma, 6 dic. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 10 dicembre alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori a Medjugorje, a 25 km da Mostar, città martoriata durante la cruenta guerra nell’ex-Jugoslavia, guerra legata ai messaggi delle apparizioni. Grazie a testimonianze inedite si indagherà sul mistero di queste apparizioni mariane che durano da 42 anni e che sono ancora in corso. A oggi la Chiesa ha riconosciuto le prime sette apparizioni, con un documento datato 17 gennaio 2014, quando si è concluso il lavoro della Commissione internazionale di inchiesta, reso noto nel Dossier Medjugorje da Saverio Gaeta, considerando come prima apparizione quella del 25 giugno 1981, che – insieme alle successive sei – “consta di soprannaturalità” dalla Commissione del Vaticano.

Nel giugno 1981 tutto ebbe inizio quando sei bambini tra i 12 e i 20 anni si trovarono a passeggiare sul Monte Podbrdo, oggi chiamato la Collina delle Apparizioni, e in una zona sassosa e impervia sono chiamati da una giovane donna bellissima e luminosa che affida a loro dei messaggi per tutta l’umanità. A ciascuno dei veggenti la Madonna affiderà dieci segreti che dovranno essere svelati. Non vanno assolutamente sottovalutati i 10 segreti che ha dato ai veggenti, di cui i primi 2 sono avvertimenti per l’umanità, il 3° è l’apparizione di un segno che si vede e tocca, un segno indistruttibile a Medjugorje, mentre gli altri 7 segreti – dal 4° al 10°- sono castighi che Dio invierà all’umanità a causa del rifiuto di Dio. Si conosce questa distinzione, per il resto sono, appunto, segreti.

I sei bambini hanno vissuto le apparizioni per dieci anni sotto le dure persecuzioni del comunismo di Tito, portati con violenza dalla polizia dell’epoca più volte in ospedale psichiatrici e le loro famiglie sono state vessate. Il parroco di allora, padre Jozo, inizialmente scettico, dopo un’apparizione della Madonna che gli chiese di proteggere i bambini, divenne loro difensore, finendo in carcere e subendo persecuzioni e percosse, fisicamente gli spaccarono tutti i denti, ma non li ha mai abbandonati. Le apparizioni di Medjugorje sono anche le più studiate della storia della Chiesa con più commissioni scientifiche miste, cioè con medici credenti e non, attraverso tecnologie moderne che hanno decretato di essere dinnanzi ad un fenomeno inspiegabile scientificamente e che i giovani non hanno mentito.

Tante guide ed esperti supporteranno il conduttore, tra loro anche l’autrice Ilaria Giudici.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione di diverse realtà dell’India, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e – anche direttore della fotografia – Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.