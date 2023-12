Canale5, I Viaggi del Cuore in Campania e Irpinia

Roma, 2 dic. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 3 dicembre alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Campania e in Irpinia immergendosi nella natura e scoprendo i Santuari del territorio. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Sarà spettacolare poter ammirare il cratere del vulcano che domina il golfo di Napoli scoprendo il trekking spirituale. La storia del Vesuvio è legata a quella di Pompei che – oltre agli scavi che sono uno dei siti più visitati al mondo, attrae pellegrini presso il Santuario dedicato alla Madonna del Rosario, uno dei santuari mariani tra i più visitati della cristianità.

Un altro luogo in cui si scoprirà il legame tra natura e preghiera è a 1200 metri d’altezza: il Santuario di Montevergine; tra i più antichi santuari mariani della Campania, raggiungibile grazie ad una storica funicolare che attraversa un paesaggio senza tempo.

Molti luoghi della spiritualità campana sono collegati da cammini naturalistici che attraversano boschi e splendidi paesaggi, permettendo a pellegrini ed escursionisti di allontanarsi dalla quotidianità e immergersi in un’atmosfera di pace e di fede. Un altro importante Santuario meta di pellegrinaggi è quello di San Gerardo Maiella, anch’esso collegato agli altri da suggestivi sentieri e a importanti apparizioni mariane.

Sempre in Irpinia, a circa 1000 metri di altitudine sul Monte Sovero, a Montella, sorge il Santuario del Santissimo Salvatore, meta di pellegrinaggi da generazioni.

Tante guide ed esperti supporteranno il conduttore, tra loro anche Don Francesco Cosentino, docente di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione di diverse realtà dell’India, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e – anche direttore della fotografia – Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.