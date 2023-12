Cancer Policy Forum: focus sulle sfide in oncologia e oncoematologia

Roma, 14 dic. (askanews) – Potenziamento delle Reti, continuità ospedale-territorio, accesso a test genetici, coinvolgimento delle associazioni nei processi decisionali della sanità: sono queste le prossime sfide in oncologia e oncoematologia al centro del Cancer Policy Forum, promosso a Roma dal Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, per fare il punto sulle politiche oncologiche in Italia. Associazioni di pazienti, esperti, rappresentanti delle Istituzioni a confronto per indirizzare l’agenda dei lavori per il prossimo futuro.

Importanti traguardi hanno segnato il 2023, come la recente approvazione della legge sull’oblio oncologico, ma tante sono le sfide che attendono associazioni di pazienti e Istituzioni nei prossimi anni, a partire dalle azioni previste nella Missione 6 Salute del PNRR per ridisegnare l’assetto sanitario nazionale. “Ogni governo che si è succeduto – sottolinea Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna ODV – noi abbiamo cercato di coinvolgerlo con un patto di legislatura, dove ci sono 12 punti fondamentali. Oggi andiamo a premiare quei parlamentari che hanno costruito un percorso per migliorare la vita dei malati di cancro con degli atti parlamentari. Ad esempio, tra i nostri 12 punti c’era l’oblio oncologico. Questa è una vittoria che ci rende tutti molto orgogliosi perché è una legge di dignità”.

Fondamentale la collaborazione e il dialogo con i rappresentanti istituzionali e di governo: per premiare la buona politica in oncologia, sono stati assegnati i riconoscimenti della quinta edizione del Cancer Policy Award. “Il prossimo impegno che dobbiamo portare avanti – sottolinea Vanessa Cattoi, coordinatrice Intergruppo Parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” – sarà quello della figura del psiconcologo, una proposta già presentata e che cercheremo di far calendarizzare all’inizio del prossimo anno perché è una figura molto importante che permette sostegno non solo al malato ma a tutti i familiari. Anche su questo cercheremo di portare avanti questo nostro impegno”.