Candelaria Solorzano dovrà dire addio al ruolo di Gatta Nera ancor prima di debuttare nel programma Il Mercante in Fiera. Il motivo? E’ spuntato un video Instagram ambiguo, che la ritrae mentre sta facendo qualcosa che i fan più svegli hanno subito capito.

Candelaria Solorzano: addio al ruolo di Gatta Nera per un video Instagram

Dopo che Pino Insegno ha confermato che Ainett non avrebbe rivestito il ruolo di nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, alcune indiscrezioni hanno dato come certa la presenza di Candelaria Solorzano. La Rai e il conduttore, è bene sottolinearlo, non hanno mai ufficializzato il suo ingaggio, ma nelle ultime ore è spuntato un video che non lascia spazio a dubbi. Candelaria si è “bruciata” la possibilità di entrare a Viale Mazzini.

Cosa sta facendo Candelaria Solorzano nel video?

A diffondere il video è stato Dagospia. Nel filmato, tratto da alcune Instagram Stories, si vede Candelaria in barca con alcuni amici. Tutti si divertono, cantano e ballano, ma la Solorzano è seduta e sembra affaccendata in qualcosa di strano. Il giornalista Giuseppe Candela, a didascalia del video, ha scritto:

“Cosa sta facendo in questo video la nuova Gatta Nera Candelaria Solorzano? Piacerà a Pino Insegno e alla Rai?”

Candelaria è la “Donna Cannone”

Fanpage.it ha sottolineato che Candelaria non è mai stata ufficializzata dalla Rai come nuova Gatta Nera. Era stata contattata, certo, ma non è stato firmato alcun contratto. Si legge:

“Resta però che la storia in cui si vede Candelaria alle prese con una sostanza ‘non identificata’, apparsa su Instagram e rilanciata da Giuseppe Candela nelle prime ore di questa mattina, abbia comunque fatto sussultare i piani alti. La Rai, insomma, non la caccia e non la prende: questo Fanpage.it può confermarlo”.

Nel frattempo, il web ha già ribattezzato “Donna Cannone” la Solorzano.