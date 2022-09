Cane azzanna bimbo di 10 anni, la famiglia chiede un maxi risarcimento per i gravi danni fisici e per la terapia psicologica sulla piccola vittima

Arriva dalla provincia di Vicenza la vicenda di un cane che azzanna bimbo di 10 anni la cui famiglia adesso chiede un maxi risarcimento: dopo quel violento attacco si è infatti andati a processo e i danni stimati dalla parte lesa sono per circa 300mila euro.

Sarà comunque il giudice di pace Parpajola a decidere in ordine a quella presunzione per lesioni, e l’avvocato Federico Carraroli a resistere ad essa per conto dell’imputato, il padrone del cane, un Akita Ainu.

Cane azzanna bimbo di 10 anni

La parte civile, che in dibattimento non chiede condanne ma segue le istanze della Procura, sarà invece affidata all’avvocato Mario Allegra, che per i suoi clienti chiede ora un risarcimento dei danni pari a quasi 300 mila euro.

Nel processo è stata istruita anche una consulenza sul bambino. Il 7 agosto di tre anni fa il ragazzino era entrato nel cortile dell’abitazione degli amici di famiglia.

Gravi danni fisici e psicologici

Ad un certo punto però il cane lo aveva aggredito, morso e ferito in maniera grave. Questo almeno sostiene, nella puntuale esposizione de il Giornale di Vicenza, il pubblico ministero onorario Edoardo Sovrano. Il cane non aveva guinzaglio e museruola, non era mai stato aggressivo, ma aveva spedito al sua vittima prima al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo e poi, dopo mesi di cure, in terapia psicologica.