Emilia Mikela Pawlak, padrona di Cody, cane precipitato dal terzo piano, ha dichiarato che non le hanno dato modo di aiutarlo. L’animale, precipitando, ha ferito una ragazza incinta di 27 anni.

Ludovica Caprino, 27enne che vive a Losanna, era tornata a Roma dalla famiglia per annunciare la notizia che aspetta una bambina. Mentre camminava in via Frattina un cane di 40 chili le è caduto addosso dal terzo piano di un palazzo. La giovane è fuori pericolo, ma ancora ricoverata nel reparto di terapia sub intensiva del Policlinico Umberto I. Cody, il rottweiler caduto dalla finestra, invece, è morto. Emilia Mikela Pawlak, 41enne padrona del cane, è stata interrogata dalle forze dell’ordine e non ha saputo spiegare per quale motivo l’animale si sia gettato nel vuoto.

Una delle ipotesi dei carabinieri è che sia saltato per giocare con uno dei gatti di casa, che si trovava sul cornicione, ma che abbia perso l’equilibrio precipitando dalla finestra. Cody era un cucciolo di meno di un anno, adottato al canile della Muratella. “Non so come sia potuto succedere, ero in bagno, Cody stava sempre vicino a me. Ho sentito le urla arrivare dalla strada e la mia vicina di casa che mi chiamava e urlava il nome del cane. Ho sentito anche il tonfo” ha dichiarato la padrona a La Repubblica.

Emilia Mikela Pawlaksi è recata in ospedale per incontrare la famiglia della 27enne rimasta ferita e ha chiarito ai carabinieri di essere pronta ad assumersi le sue responsabilità, anche se è convinta di non avere colpa. La donna ha voluto chiarire che secondo lei il cane si poteva salvare e che avrebbero potuto almeno soccorrerlo. “Io e il mio compagno non abbiamo potuto fare nulla. Lui lo avrebbe preso in braccio e portato dal medico. E invece il veterinario è arrivato dopo due ore, quando ormai era morto dopo un’agonia. Mi sentirei meglio se avessi potuto fare qualcosa” ha dichiarato la donna.