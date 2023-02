Cane trovato strangolato in campagna, taglia da 10mila euro sui criminali

Cane trovato strangolato in campagna, taglia da 10mila euro sui criminali

Cane trovato strangolato in campagna, taglia da 10mila euro sui criminali

Una ragazza stava facendo una passeggiata con il suo ed ha trovato un cane barbaramente strangolato in campagna, taglia da 10mila euro sui criminali

Una scena straziante e che fa rabbia, con un povero cane trovato strangolato in campagna e con una Onlus che mette una taglia da 10mila euro sui criminali autori di quello scempio.

Da quanto si apprende l’orribile ritrovamento è stato fatto in Puglia, fra Vitigliano di Santa Cesarea e Cocumola di Minervino, nelle campagne della provincia di Lecce. I media spiegano che dopo che si era diffusa la notizia di quella barbarie commessa deliberatamente e in danno di un animale innocente l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) si è mobilitata in maniera drastica.

Cane trovato strangolato in campagna

Come? La Onlus elargirà 10mila euro a “chi con la sua testimonianza fornita e confermata ai termini di legge alle forze dell’ordine porterà alla condanna definitiva del criminale che ha ucciso il cane”.

Intanto e da un punto di vista della rilevanza penale della tragedia in ordine all’uccisione del cane stanno indagando i carabinieri della territoriale.

Il corpo scoperto da una ragazza del posto

Il corpo dell’animale era stato scoperto da una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane e che ha immediatamente lanciato l’allarme. E Leggo spiega che l’Aidaa anche sui social precisa che “non si tratta del primo caso avvenuto nella zona.

Lo scorso 15 dicembre fu denunciato un anziano colto il flagranza di reato mentre trascinava con la sua auto un cane legato con una corda fino a provocarne la morte”.