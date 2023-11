Tragedia a Parabiago: un cane, la rottweiler Uma, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa da un cacciatore mentre si trovava al parco con un ragazzino di 13 anni. L’accaduto ha devastato e scioccato la padrona dell’esemplare nonché madre del 13enne e le associazioni animaliste.

Cane ucciso al parco a Parabiago davanti al proprietario, gli hanno sparato in testa

“La mia migliore amica è stata ammazzata a sangue freddo. Le hanno sparato in testa, in mezzo agli occhi”. È lo straziante racconto di Sarah, proprietaria di Uma, la rottweiler che è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre era in un parco insieme al figlio 13enne della donna. Sarah ha affidato le sue parole e il dolore alla sua pagina Facebook.

L’inspiegabile e crudele atto di violenza si è verificato nell’aria verde di Parabiago, in provincia di Milano, nel pomeriggio di domenica 12 novembre.

Il ragazzino era insieme alla cagnolina al parco, situato poco distanti dalle case che si trovano in zona, quando ha assistito all’esecuzione.

Il racconto di Sarah

Stando a quanto denunciato dalla proprietaria di Uma, a uccidere il rottweiler è stato un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un “campo a 160 metri dalle case con mio figlio, un ragazzino di 13 anni, che si è visto la testa del suo cane esplodere”. Ha scritto ancora la donna che, poi, ha sottolineato: “Le ha sparato un ‘cacciatore’ senza giubbotto catarifrangente”.

Sulla tragedia, stanno indagando gli investigatori che hanno già raccolto la testimonianza dell’uomo. Il presunto cacciatore ha riferito alle autorità di aver colpito l’esemplare per difendersi. Si sarebbe spaventato quando ha visto Uma corrergli incontro con fare minaccioso.

Cane ucciso al parco a Parabiago: la denuncia delle associazioni animaliste

Intanto, la comunità di Parabiago è sotto shock. La vicenda ha rapidamente indignato opinione pubblica e associazioni animaliste.

“Viste le circostanze, si sarebbe potuto trasformare anche in un omicidio”, hanno tuonato le associazioni Gaia Animali & Ambiente, tramite un comunicato congiunto. “La polizia è arrivata immediatamente sul posto e i proprietari di Uma stanno preparando con i legali la denuncia che sarà depositata in queste ore”, hanno aggiunto.