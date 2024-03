Cani reali e cani robotici, prove di convivenza a Rimini

Milano, 15 mar. (askanews) - In futuro i cani robotici potranno affiancare i cani biologici in scenari di ricerca e soccorso? Nel video la risposta alla domanda che si sono posti i ricercatori dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, che all'European Robotics Forum 2024 di Rimini hanno sp...

Milano, 15 mar. (askanews) – In futuro i cani robotici potranno affiancare i cani biologici in scenari di ricerca e soccorso? Nel video la risposta alla domanda che si sono posti i ricercatori dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che all’European Robotics Forum 2024 di Rimini hanno sperimentato una giornata di coabitazione tra cani reali e cani meccanici. L’evento, organizzato dall’Università stessa con il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione, è il punto di riferimento per il settore della ricerca internazionale applicata in ambito robotico. Il risultato dell’esperimento? Un misto di curiosità e diffidenza da parte dei cani reali verso i loro omologhi robotici. Prove di convivenza da rivedere, insomma.