Home > Video > Cannabinoidi e nuovo codice della strada Cannabinoidi e nuovo codice della strada

Sapevi che il THC può rimanere nell'organismo per diverso tempo? La nostra FarmAmica Rossella ti spiega le tempistiche e come comportarti se assumi cannabinoidi, non solo per scopi ricreativi, ma anche terapeutici. E tu, cosa pensi del nuovo codice della strada? Sei d'accordo con le nuove regolamentazioni?