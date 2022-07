Cannabis: Bagnai, 'Letta e sinistra tacciono su dati governo'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La sinistra, sulla cannabis, contraddice anche il Governo che riporta sul proprio sito un approfondimento del Dipartimento per le politiche antidroga, evidenziando il pericolo dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti. Letta e la sinistra da salotto non hanno nulla da dire? Le priorità per il Paese sono e continuano ad essere il lavoro, l’aumento di stipendi e pensioni, il taglio delle tasse, l’autonomia e la lotta all’immigrazione clandestina.

La Lega è pronta a fare le barricate”. Lo afferma il senatore della Lega Alberto Bagnai.