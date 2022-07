Cannabis: Crippa (Lega), 'Dem sbugiardano Governo e Letta sta in silenzio'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “O la sinistra non sa più leggere o arriva addirittura a smentire il sito del Governo, lo stesso di cui fa parte per sua decisione, che tra le tante informazioni utili presenta un importantissimo approfondimento del Dipartimento per le politiche antidroga.

E Letta? Sta in silenzio anche di fronte ai suoi che sbugiardano il premier e la maggioranza contraddicendo pubblicamente quanto si legge sul sito ufficiale del Governo Draghi". Lo afferma il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.

"Cito il titolo: ‘Varianti cannabis e danni alla salute’. Danni, ovvero la droga fa male, uccide. Le canne, come tutte le droghe, sono dannose per fisico e psiche -aggiunge l'esponente del Carroccio- e ne va impedito non solo l’uso, ma va punito con pene più severe chi le spaccia.

Noi della Lega non permetteremo mai che questo governo legalizzi nessun tipo di droga, che è causa di morte di migliaia di giovani e non solo”.