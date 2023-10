Cannabis: Magi, 'altro provvedimento illegittimo governo smontato da giustizia'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Altro provvedimento illegittimo, sgangherato e scritto con i piedi per seguire le follie ideologiche di Meloni, Salvini e compagnia bella, altra bocciatura da parte della giustizia. Dopo il decreto migranti, oggi è la volta del decreto che vieta la vendita dei...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Altro provvedimento illegittimo, sgangherato e scritto con i piedi per seguire le follie ideologiche di Meloni, Salvini e compagnia bella, altra bocciatura da parte della giustizia. Dopo il decreto migranti, oggi è la volta del decreto che vieta la vendita dei prodotti a base di Cbd, bloccato da Tar. E scommetto che tra poco, anche il decreto contro la carne coltivata verrà picconato. Anche solo perché sono tutte misure che comprimono il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata senza alcuna ragione concreta di tutela della salute". Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Attenzione, però: questo non è un complotto dei magistrati, ma è l’approssimazione con cui il governo vara le proprie leggi, che già a una prima lettura fanno acqua da tutte le parti – aggiunge -. In questo caso, i ricorrenti hanno fatto leva sia sul fatto che non ci sono evidenze scientifiche sul fatto che il Cbd sia una sostanza drogante, ma anche sulla normativa comunitaria che esclude il Cbd dalle sostanze stupefacenti". "Insomma, il governo scrive leggi sulla base del sentito dire, piuttosto che su basi scientifiche e legali. Erano pronti, sì, ma a confezionare figuracce", conclude Magi.