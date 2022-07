Cannabis, Magi risponde a Salvini: “Si compra qualsiasi sostanza senza controllo”

La replica di Magi a Salvini sul tema cannabis.

Il deputato di +Europa Riccardo Magi ha risposto al leader della Lega Matteo Salvini, l’argomento è la Cannabis. Magi è stato tra i primi firmatari per la legalizzazione e la liberalizzazione di questa sostanza, Salvini e il centrodestra fanno invece una forte opposizione alle proposte che riguardano sostanze leggere.

Cannabis, Magi risponde a Salvini

Magi è stato intervistato dai microfoni di Fanpage ed ha dichiarato che, sebbene ci sia una forte opposizione da parte del centrodestra, è soddisfatto che in Aula si sia parlato della proposta di legalizzare la cannabis. Il problema è che molte forze politiche modificheranno il testo originale proposto da Magi con emendamenti vari, ma a detta del deputato: “Questo è un primo passo nella giusta direzione“.

Magi: “Abbiamo la possibilità di acquistare qualsiasi tipo di sostanza”

Durante la sua intervista, il deputato di +Europa non risparmia Matteo Salvini. Il leader del carroccio più volte ha parlato di droghe libere in senso negativo e dispregiativo. Proprio sul concetto di droghe libere Magi gli ha risposto: “È più facile affrontare in questo modo demagogico questioni complesse. In realtà è oggi che noi abbiamo la droga libera. Come è noto abbiamo la possibilità di acquistare qualsiasi tipo di sostanza“.

Il problema sicurezza ed informazione

Poi c’è il tema della sicurezza e, a tal proposito, Magi spiega che “non abbiamo la possibilità di dare informazioni ai più giovani e quindi di fare prevenzione. Quelli che danno informazioni sono i pusher, che ovviamente danno informazioni sbagliate per i loro interessi”. Tutto questo perchè “le istituzioni non vogliono trattare questo tema“.

Le priorità del Paese

Un altro attacco della destra è quello in merito alle priorità del Paese.

Spesso l’ala conservatrice della nostra politica italiana ha usato una retorica secondo cui certi temi non sono prioritari. Anche qui Riccardo Magi di +Europa ha qualcosa da dire: “Se poi andiamo a vedere il calendario dei lavori dell’Aula scopriremmo che abbiamo delle proposte di legge o delle mozioni che riguardano temi che sfido a definire di priorità per il Paese, dalle ricorrenze dei santi in calendario fino al volo da diporto, con tutto il rispetto”.