Cannabis: Perantoni, 'momento giusto per cambiare regolamentazione'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Credo che sia giunto il momento di cambiare la regolamentazione della cannabis in Italia, iniziando con un piccolo ma importante passo. Come membro della commissione Giustizia di Montecitorio mi sono occupato dell’aspetto che riguarda più il sistema sanzionatorio della Cannabis, quindi il problema della liceità della coltivazione della cannabis per trasformare in norme quello che ormai è giurisprudenza".

Così Mario Perantoni, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Giustizia, intervenendo alla conferenza ‘Regolamentazione cannabis, il modello Canada’.

"L’obiettivo è quello di consentire la coltivazione di 4 piantine di cannabis a persone maggiorenni. E’ un primo passo per arrivare a una disciplina che può aiutare sia sotto il profilo della cannabis terapeutica che per la canapa industriale. Poco fa – ha aggiunto Perantoni – abbiamo ripreso il cammino della proposta di legge e la prossima settimana inizieremo l’esame degli emendamenti.

Il mio auspicio è che si possa arrivare a breve a chiudere il percorso in commissione, grazie anche al contributo positivo delle altre forze politiche”.