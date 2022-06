Cannabis: Rampelli, 'suggerisco ad alleati centrodestra di 'accannare' governo'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Una maggioranza confusa pretende di approvare la droga libera, mentre in Ucraina piovono bombe, l’agricoltura muore per la siccità, le attività produttive pagano dieci volte di più materie prime ed energia. Suggerirei agli alleati, restando in tema, di ‘accannare’ qui questo Governo di irresponsabili che si mette ad aprire due conflitti interni, su droghe e ius soli, mentre gli italiani aspettano risposte urgenti ai loro patemi.

Per senso del pudore e per opportunità politica”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.