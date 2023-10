Cannabis: Zanella (Avs), 'bloccato un decreto scritto con l’ideologia'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Il Tar del Lazio ha fatto quello che ci aspettavano. Succede quando gli atti normativi sono frutto di furie ideologiche e non ponderati sulla base dei dati di realtà. L’idea di inserire gli estratti di cannabidiolo (Cbd) nella lista dei farmaci del Testo unico sugli stupefacenti è stata la conseguenza della volontà di renderli illegali senza una base scientifica. Quella di oggi è anche una buona notizia per un settore produttivo giovane e fragile che non meritava la bastonata del decreto ora bloccato in via amministrativa". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella.