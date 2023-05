Festival di Cannes 2023: tutti i vincitori. Delusione per l’Italia: nessuno dei registi italiani riesce a ottenere un premio. Palma d’oro a Anatomie d’une Chute di Justine Triet

Delusione per l’Italia

“Viva il cinema!”: il 76° Festival di Cannes si chiude con la frase in italiano della madrina Chiara Mastroianni. In un festival che purtroppo risulta deludente per le ambizioni dei film italiani in concorso: nessuno dei nostri registi riesce a ottenere un premio: Moretti, Rohrwacher e Bellocchio tornano a casa a bocca asciutta.

Palma d’Oro del Festival di Cannes 2023

A trionfare tra i 21 film in concorso è Anatomie d’une Chute di Justine Triet. Il film che ha conquistato la Palma d’oro è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia formata dalla scrittrice tedesca Sandra, il marito Samuel e del figlio Daniel.

“Questo è il film più intimo che abbia mai scritto, non pensavo avrei ricevuto alcun premio, ma sarei passata oltre rapidamente. Invece lo dedico ai giovani registi e a quelli che non riescono a girare un film. Facciamo loro spazio!” ha affermato Justine Triet. Cha ricevuto l’ambito premio da Jane Fonda: “La mia prima volta a Cannes è stata nel 1963. All’epoca non c’erano donne registe e nessuno pensava fosse sbagliato. Oggi in competizione ce ne sono sette: è storico ma un giorno sarà normale” il commento dell’attrice.

Tutti i vincitori dei premi

Di seguito, tutti i vincitori dei vari premi: