Cannes, al Gala Amfar Sharon Stone sul red carpet con il figlio

Roma, 17 lug. (askanews) – Al di là di tutti film in concorso e delle tante star francesi presenti al festival, la regina del red carpet di Cannes quest’anno è stata sicuramente Sharon Stone. Se il giorno del suo arrivo aveva sfilato con un sontuoso abito con strascico con tanti fiori applicati, da vera regina, nella “sua serata”, quella del Gala dell’Amfar per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sull’Aids, è arrivata, splendida come sempre, con un abito color lavanda e grandi orecchini colorati.

Portavoce dell’associazione fin dagli anni ’90, l’attrice americana era accompagnata questa volta dal figlio Roan, di 21 anni.

Un’altra figlia d’arte, Dylan Penn, quest’anno al festival come interprete del film del padre Sean “Flag day”, ha brillato sul red carpet per la serata dell’Amfar, con un semplice abito bianco e la lunga chioma bionda. Ma certamente l’abito più sorprendente è stato quello del presidente di giuria del festival: Spike Lee è infatti arrivato sul tappeto rosso del Gala con sneaker, camicia gialla di tessuto afro e cappello di paglia bianco.