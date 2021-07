Cannes al via, si srotola il tappeto rosso: più ecologico

Roma, 6 lug. (askanews) – Al via il Festival di Cannes, si srotola il tappeto rosso per la cerimonia inaugurale di questa sera. Il festival è anche più ecologico; spiega Thierry Frémaux, delegato generale del Festival: “Ricordatevi che fino a dieci anni fa si cambiavano anche tre volte al giorno. Non erano nemmeno riciclabili, venivano buttati chissà come. Non ci rendevamo conto. Da una decina d’anni ci facciamo attenzione, il tappeto rosso si cambia meno spesso, è riciclabile e si può usare per le fodere delle poltrone dei cinema”.