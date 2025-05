Cannes, Alice Rohrwacher: in Italia giovani penalizzati dal tax credit

Cannes, 13 mag. (askanews) -Ci sono solo donne quest’anno alla guida delle diverse giurie del Festival di Cannes. Se Juliette Binoche è la Presidentessa di quella del Concorso, è la regista italiana Alice Rohrwacher a presiedere la Giuria della Caméra d’or, il premio che andrà a un’opera prima.

All’incontro con i giornalisti la regista si è presentata con una camicia con i colori della bandiera palestinese e a proposito del suo ruolo al festival ha detto: “Sono felice perché io sono davvero curiosa di vedere cosa vedono i giovani, di sapere che c’è un altro futuro, meno prevedibile, e che finalmente ci sia il desiderio di raccontare un mondo che può essere diverso” ha detto la regista.

E a proposito di giovani, Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l’attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano, soprattutto dopo la riforma del tax credit.”Io credo che sicuramente i più puniti da questo sistema sono i giovani e questo succede sempre quando si sente che il mondo sta per cambiare. Quando c’è un grosso cambiamento in corso i più vecchi, quelli che detengono il potere cercano di fare di tutto per uccidere i giovani. E non è un caso che la nuova legge sul tax credit penalizzi soprattutto i piccoli, i giovani, chi non ha altre risorse” ha spiegato Alice Rohrwacher.

In apertura del Festival di Cannes invece in Francia la notizia del giorno è la condanna di Gérard Depardieu a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale. “Credo che sia un ottimo segno per tutto questo movimento che non è stato solo fine a se stesso ma ha prodotto delle conseguenze reali e questo è importante” ha concluso la regista.

(Intervista di Emanuele Bigi)