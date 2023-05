Cannes: da Naomi a Irina Shayk, sfilata di bellezze sul red carpet

Roma, 22 mag. (askanews) – Parata di stelle, attrici e modelle sul tappeto rosso del Festival di Cannes per la proiezione del film “Firebrand” del regista Karim A nouz, in concorso ufficiale.

Dalla bella Alicia Vikander, star del film, con un abito pesca e argento insieme al marito Michael Fassbender, a Naomi Campbell in bianco davanti e rosso glitterato sulla schiena di Chanel Couture; dall’attrice Marion Cotillard, con un originale abito-giacca corto a Gigi Hadid con un look in stile anni ’50; da Carla Bruni in blu elettrico monospalla di Saint Laurent a Irina Shayk che ha sfoggiato un abito in pelle nera con una X sul seno effetto vedo-non vedo.