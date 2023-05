Cannes: Diane Keaton dirigerà la commedia 'Arthur's Whisky'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il premio Oscar Diane Keaton, la vincitrice dell'Olivier Award Patricia Hodge, la star di Homeland David Harewood, così come la leggendaria cantante Lulu e l'icona musicale degli anni '80 Boy George si sono unite al cast della commedia di prossima uscita, dal titolo 'Arthur's Whiskey'. Lo riferisce il sito specializzato The Hollywood Reporter. Lanciato nelle Marche du Film di Cannes da Arclight, il film, recentemente ultimato e diretto dal regista britannico Stephen Cookson da una sceneggiatura di Alixis Zegerman, sarà interpretato anche da Hayley Mills (Genitori in trappola), Bill Paterson (La casa del drago), Adil Ray (Citizen Khan della Bbc) e Lawrence Chaney (vincitore di RuPaul's Drag Race Uk).

'Arthur's Whisky' segue la storia una donna di nome Joan, che quando suo marito muore rimane scioccata nello scoprire che l'uomo aveva inventato un elisir che fa sembrare di nuovo giovane chi lo beve. La protagonista condivide la notizia con le sue due amiche, le tre donne dipingono di rosso la città, ma presto scoprono di non essere più attrezzate per essere giovani nel mondo moderno.

Il film è prodotto da Cookson e Peter Keegan (Stanley A Man Of Variety, Brighton) di Ck Films e Pippa Cross (Chalet Girl, Made in Italy).La pellicola uscirà come Sky Original nel Regno Unito e in Irlanda su Sky Cinema. "Lavorare con un'attrice così incredibilmente talentuosa come la vincitrice dell'Oscar Diane Keaton è un sogno che diventa realtà", ha detto Cookson.