Cannes, Longoria, Binoche, Rohrwacher alla "Women of Worth Dinner"

Cannes, Longoria, Binoche, Rohrwacher alla "Women of Worth Dinner"

Cannes, 15 mag. (askanews) – Eva Longoria, Juliette Binoche, Leila Slimani, Rebecca Patricia Armstrong, Andie MacDowell, l’italiana Alba Rohrwacher, sono solo alcune delle ospiti che hanno partecipato alla “Women of Worth Dinner”, la cena organizzata da L’Oréal Paris in concomitanza con il 78esimo Festival di Cannes per “celebrare l’emancipazione delle donne”.

Il brand, partner di lunga data della kermesse, vuole promuovere la parità di genere e l’uguaglianza anche nel cinema e Viola Davis, ambasciatrice del marchio, presiede il premio Lights on Women’s Worth dedicato alle registe emergenti. La cena di gala, vuole anche celebrare i 20 anni di collaborazione di Eva Longoria e i 40 anni di Andie MacDowell con L’Oréal. Le due attrici hanno incantato cambiandosi d’abito dopo la passerella per “Mission Impossible 8”.