Cannes, Maneskin: Elvis ha influenzato tutti gli artisti di oggi

Cannes (Francia), 25 mag. (askanews) – “Tutti gli artisti sono stati influenzati in un modo o nell’altro da Elvis”, ha dichiarato Damiano dei Maneskin a Cannes, dove la rock band italiana è arrivata per l’anteprima mondiale Fuori Concorso di “Elvis” di Baz Luhrmann, con protagonisti Austin Butler e Tom Hanks; i Maneskin fanno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione della leggendaria hit di Elvis Presley “If I Can Dream”.

“Elvis ha creato in qualche modo l’idea di superstar nella musica e ha vissuto in prima persona ciò che altri artisti stanno sperimentando in questi giorni”, ha dichiarato Damiano. Per Victoria, Elvis “è stato uno dei primi a rompere le regole”, con un messaggio forte: “Difendi ciò che sei e ciò che ti piace davvero”.