Cannes omaggia Meryl Streep con la Palma d'oro onoraria

Roma, 3 mag. (askanews) – Meryl Streep riceverà la Palma d’oro onoraria del Festival di Cannes e sarà l’ospite d’onore della cerimonia d’apertura della 77esima edizione che prenderà il via il 14 maggio.

L’attrice statunitense tornerà sulla Croisette dove sorprendentemente è stata solo una volta, 35 anni fa, quando vinse come miglior attrice per “Un grido nella notte”.

“Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio – ha commentato – vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il massimo risultato nell’arte cinematografica. Essere all’ombra di coloro che sono stati premiati in precedenza è umiliante ed emozionante in egual misura”.

Meryl Streep, 74 anni, resa celebre al cinema da “Il cacciatore” di Michael Cimino con Robert De Niro, ha ottenuto il record di 21 nomination agli Oscar, ne ha vinti tre ed è una delle attrici più apprezzate di Hollywood, capace di spaziare dal dramma alla commedia, al musical, in ruoli completamente diversi.

“Poiché ha attraversato quasi 50 anni di cinema e ha incarnato innumerevoli capolavori, Meryl Streep fa parte del nostro immaginario collettivo, del nostro amore condiviso per il cinema”, hanno dichiarato gli organizzatori del festival nelle motivazioni del premio. A Cannes ritroverà anche Greta Gerwig che l’ha diretta in “Piccole donne” e che quest’anno è la presidente della giuria.