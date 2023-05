Home > Askanews > Cannes, ovazione per Harrison Ford tra Indiana Jones e la Palma d'Oro Cannes, ovazione per Harrison Ford tra Indiana Jones e la Palma d'Oro

Roma, 19 mag. (askanews) – A Cannes tutti impazziti per la leggenda del cinema Harrison Ford arrivato per presentare in anteprima mondiale “Indiana Jones e il quadrante del destino”, il quinto capitolo della serie e l’ultimo di Ford nei panni del personaggio dell’archeologo. L’attore a 80 anni è stato anche insignito di una Palma d’Oro onoraria. Sul tappeto rosso accanto a lui la moglie Calista Flockhart, l’attrice britannica Phoebe Waller-Bridge e il regista James Mangold.

