Cannes, red carpet di star francesi: Marceau, Huppert, Gainsbourg

Roma (askanews) – Inizia il concorso di Cannes e sul tappeto rosso iniziano a sfilare le stelle del cinema francese. Quest’anno ben 7 dei film in concorso sono del Paese che ospita il festival.

L’ex ragazza de “Il tempo delle mele”, oggi splendida 55enne, Sophie Marceau è arrivata sul red carpet insieme al regista François Ozon e al cast di “Tout s’est bien passé”, film sull’eutanasia che si ispira al libro della scrittrice Emmanuelle Bernheim e che racconta un momento difficile della sua vita, quando aiutò a morire il padre in Svizzera dopo un ictus.

Non poteva mancare la diva delle dive del cinema francese, Isabelle Huppert, che non ha film in concorso ma incontrerà il pubblico di Cannes il 13 luglio. Look total black per lei, occhiali da sole compresi. E’ nata in Germania ma vive da anni in Francia Diane Kruger, sul red carpet in nero super sexy.

Ma chi ha scaldato veramente il cuore dei francesi, fotografi compresi, è stata una coppia composta da madre e figlia: Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg.

La classe del cinema e della canzone d’oltralpe al suo massimo livello. L’attrice figlia di Serge Gainsbourg ha presentato a Cannes in anteprima il suo ritratto-documentario sulla mamma “Jane by Charlotte”.