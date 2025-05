Cannes, red carpet stellare: Jennifer Lawrence, Pattinson, Tarantino

Cannes, 18 mag. (askanews) – Serata stellare a Cannes con tante celebrities sul red carpet che hanno mandato in delirio fan e fotografi.

Da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che hanno sfilato con il cast del film “Die, My Love”, presentato in Concorso, della regista scozzese Lynne Ramsay, a Quentin Tarantino, accompagnato dalla moglie, che è arrivato per la presentazione dell’atteso “Nouvelle Vague” del Richard Linklater.

Lawrence ha incantato con un elegantissimo abito bianco di Dior di taffetà di seta plissettato a più strati.