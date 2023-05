Home > Askanews > Cannes, sconvolge The Idol. The Weeknd: una favola oscura e contorta Cannes, sconvolge The Idol. The Weeknd: una favola oscura e contorta

Roma, 23 mag. (askanews) – Ha scandalizzato Cannes, dopo aver fatto discutere durante le riprese per le voci di un “ambiente tossico” creato sul set; ma il cast di “The idol”, la nuova serie Hbo presentata in anteprima al festival, ha difeso le scelte provocatorie e le scene apertamente sessuali. La serie racconta di una pop star, Lily-Rose Depp, che finisce vittima del leader di una setta moderna, interpretato dal musicista Abel “The Weeknd” Tesfaye. Per molti critici le troppe scene perverse e di nudità sono andate oltre. “The Weeknd”, che figura anche come produttore ha detto: “Inizialmente volevo realizzare una favola dark e contorta con l’industria musicale e tutto ciò che conosco al riguardo, accentuandolo e ispirandomi ai film che io e Sam (il regista Sam Levinson ndr) amiamo”. La serie – che strizza l’occhio a Britney Spears e alla fama tossica che ha travolto le popstar degli anni ’90 – porta a Cannes un altro personaggio femminile complesso. Ma il regista e la protagonista hanno detto di non essersi ispirato a qualcuno in particolare. E sulle scene di nudo, Depp ha spiegato: “L’occasionale nudità del personaggio dal punto di vista fisico rispecchia la nudità che vediamo emotivamente in lei, e questo era un aspetto che ritenevo davvero importante per il personaggio.

Roma, 23 mag. (askanews) - Ha scandalizzato Cannes, dopo aver fatto discutere durante le riprese per le voci di un "ambiente tossico" creato sul set; ma il cast di "The idol", la nuova serie Hbo presentata in anteprima al festival, ha difeso le scelte provocatorie e le scene apertamente sessuali. ...