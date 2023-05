Home > Askanews > Cannes, Sean Penn sfila sul red carpet di "Black Flies" Cannes, Sean Penn sfila sul red carpet di "Black Flies"

Roma, 19 mag. (askanews) – Sean Penn sfila sul red carpet di Cannes per il film in concorso “Black Flies” diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, con Tye Sheridan e Mike Tyson. L’attore, insieme a Sheridan interpreta una coppia di operatori a bordo di un’ambulanza nelle strade di una New York violenta.

Roma, 19 mag. (askanews) - Sean Penn sfila sul red carpet di Cannes per il film in concorso "Black Flies" diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, con Tye Sheridan e Mike Tyson. L'attore, insieme a Sheridan interpreta una coppia di operatori a bordo di un'ambulanza nelle strade di una New York violenta...