Canoa: Ics e Fick rinnovano convenzione per lo sviluppo della disciplina

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – È stata rinnovata la Convenzione triennale fra l’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Canoa Kayak. La Presidente Ics, Antonella Baldino e il Presidente Fick, Luciano Buonfiglio hanno firmato il Protocollo d’Intesa per garantire lo sviluppo degli impianti e della disciplina. L’accordo consentirà alle atlete e agli atleti di poter svolgere i propri allenamenti e le proprie gare con attrezzatura professionale e all’avanguardia e in centri sportivi moderni e sostenibili. L’Istituto per il Credito Sportivo metterà a disposizione della Federazione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza per favorire lo sviluppo della pratica della Canoa e degli sport di pagaia in tutto il territorio nazionale.

Attraverso il Mutuo Light 2.0, le oltre 200 società affiliate alla Federazione, previa lettera di referenza, potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro, per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per l’ammodernamento dei propri impianti. Lo sviluppo delle infrastrutture è garantito anche attraverso il prodotto Top of the Sport che permetterà alle società affiliate di ottenere un finanziamento fino a 20 anni per un importo massimo di 6 milioni di euro per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei centri sportivi. La Federazione Italiana Canoa Kayak ha scritto pagine di storia dello Sport italiano con i brillanti risultati sportivi raggiunti nel corso degli anni. Ma non solo: la disciplina ha un elevato impatto sociale e ambientale sul territorio italiano grazie alla sua costante attenzione verso la tutela delle acque.