Canoa: Mondiali slalom, Horn e De Gennaro in finale nel K1 e qualificati per Parigi 2024

Londra, 23 set. – (Adnkronos) – Il sabato di gara dei Mondiali di canoa slalom ha portato in dote all’Italia Team altre due carte per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro non hanno tremato nel bacino britannico di Lee Valley (Londra), conquistando il biglietto per la finale a dieci e anche una delle quindici quote a cinque cerchi disponibili per genere nel K1. La campionessa europea del 2022 non ha commesso sbavature nella semifinale, chiusa in settima posizione con il crono di 105.84. Prova decisamente solida anche quella offerta dal vicecampione del mondo in carica, che ha archiviato il suo penultimo atto addirittura con il terzo miglior tempo (94.26). Per il nostro Paese, dunque, sono arrivati il terzo ed il quarto posto nazione nello slalom dopo i due assicurati rispettivamente nel C1 maschile e femminile da Paolo Ceccon e Marta Bertoncelli.